斐济首见Omicron确诊病例 所幸未流入本地社区

（法新社斐济首都苏瓦6日电） 斐济今天通报境内的首批COVID-19（2019冠状病毒疾病）变种病毒Omicron确诊病例。当局表示，已在边境拦下感染Omicron的2名斐济公民，这种变种病毒并未进入社区。

广告 继续浏览后续

斐济卫生部门宣布，11月25日从奈及利亚经香港返国的2名国民确诊Omicron。 据卫生部门的说法，染疫的夫妇两人都已完整接种疫苗，且由于奈及利亚被列为高风险「红区」国家，他们自抵达国内以来一直住在边境隔离检疫机构内。

斐济卫生部长詹姆斯・方（James Fong）透过声明表示，「这显示，此时我们避免了社区传播。」 詹姆斯・方并说，边境检疫单位发现Omicron「并不意外，因为它在世界上传播的速度如此之快」。

拥有100万人口的南太平洋岛国斐济，曾经长达1年都没出现社区传播病例，直到今年4月，毁灭性的Delta变异株引发第2波疫情，造成近700人病故。 近期，随着斐济疫苗接种率攀升至90%以上，感染率也明显下降，6日通报仅10人确诊，无死亡报告。

斐济本周起允许特定「旅行伙伴」国家的国际旅客入境，其中包括一些出现Omicron病例的国家。 Omicron在南非被发现2周后，已蔓延至全球约40个国家/地区。

© 2021 AFP