斐纳梅开二度 德国宰北马其顿晋级世足会内赛

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（法新社北马其顿首都史高比耶11日电） 德国队今天在2022世界杯足球赛欧洲区资格赛作客北马其顿，靠效力英超切尔西的前锋斐纳梅开二度，4比0战胜对手，晋级明年卡达世足会内赛。

今年3月底在自家1比2败给北马其顿，短短几个月德军已判若两队，连战皆捷让他们在欧洲区资格赛J组龙头地位稳固，并顺利取得明年卡达世足会内赛门票。

除斐纳（Timo Werner）恢复得分火力外，同属切尔西的队友哈斐茨（Kai Havertz）第50分钟破门为球队先驰得点，穆夏拉（Jamal Musiala）第83分钟则攻入国家队生涯第一个进球。德国队今夏欧国杯结束换由佛利克（Hansi Flick）接掌帅印后，5战全胜。

56岁的新帅佛利克表示，德国队距重返2014世足夺冠巅峰还有段很长的路，不过已能与当今足坛列强一拚。

佛利克说：「我们的球员有媲美法国、义大利、比利时的实力，这点我倒是敢说。」

斐纳从德甲RB莱比锡转战英超切尔西后，旺盛的前锋攻击火力似从职业赛场消失，但佛利克依然把他摆在德军主力位置。斐纳今天终于有所回报，并表示教头的信任帮他得以熬过这几个月所饱受的抨击。

斐纳说：「当获教练喜欢并信任时，对每位选手都是助力，尤其对我。我现在特别需要这份信任，佛利克百分百都给了我。」

© 2021 AFP