斥莫斯科行径为拒绝外交 美法取消与俄外长会谈

（法新社华盛顿/巴黎22日电） 美国国务卿布林肯今天指出，因俄罗斯对乌克兰展开侵略，他已取消原定本周稍后与俄罗斯外交部长拉夫罗夫的会谈计画。法国外长同样取消月底与俄罗斯的会谈。

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法新社报导，布林肯（Antony Blinken）表示：「我们现在见到侵略行动展开，俄罗斯明显是全面拒绝外交，此时继续推动这场会谈无任何意义。」

布林肯和拉夫罗夫（Sergei Lavrov）原定24日在日内瓦举行会谈。24日会谈是上一周排定的，原本期望能阻止俄罗斯入侵乌克兰威胁。

然而，布林肯指出，入侵行动已经展开，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）已宣布他「彻底征服乌克兰」的目标。

布林肯在国务院与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）举行联合记者会表示，华府会寻求所有的可能性，来避免乌克兰遭全面性攻击。

他说：「若莫斯科作法改变。我们仍然，我仍然会，做好准备进行接触。」

「但莫斯科必须表现它是认真的。而他们过去24小时所展现的却恰恰相反。」他指的是莫斯科将派部队进入乌克兰东部分离地区顿内茨（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）。

布林肯指出，「若俄罗斯持续将局势升温，美国也会更强硬。」他指的是，美国总统拜登稍早宣布对俄罗斯个人和金融机构祭出制裁只是第一步。

另一方面，法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天在巴黎表示，在俄罗斯正式承认乌东分离地区为独立实体后，他将撤销对俄国外长拉夫罗夫的会谈邀请。

当记者询问25日是否如期举行会谈时，他说：「取消了。」然而，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示，「将持续进行外交行动，避免欧洲核心爆发战争」。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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