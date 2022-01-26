斯威雅蒂先丢一盘再追两盘 晋级澳网女单4强

（法新社墨尔本26日电） 波兰网球女将斯威雅蒂今天先丢一盘再追两盘，击败爱沙尼亚老将卡妮皮，生涯首度成功闯进澳洲公开赛女单四强，接下来将与美国好手柯林斯捉对厮杀。

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才20岁的斯威雅蒂（Iga Swiatek）是本届大会第7种子选手，表现一直很稳定，今天更证明了自己韧性十足，在拉佛球场（Rod Laver Arena）鏖战3小时1分钟，终场以4比6、7比6（7/2）、6比3淘汰非种子对手卡妮皮（Kaia Kanepi）。

她明天将与柯林斯（Danielle Collins）争夺决赛门票。大会27种子柯林斯稍早以7比5、6比1直落两盘淘汰法国的柯尔妮（Alize Cornet），追平个人2019年澳网写下的最佳表现。

斯威雅蒂2020年在法国公开赛封后以来，连续6个大满贯赛都打进第2周赛事，但这次是她在巴黎红土赛事之外首度闯进最后4强。

斯威雅蒂目前世界排名第9，预计会升上第4，如果澳网夺冠最高可挤进第3。

令人不敢置信的是，斯威雅蒂今天对手、世界排名115的卡妮皮1999年转职业网球选手时，斯威雅蒂还要等两年才出生。

但尽管年纪相差16岁，卡妮皮依旧战斗力十足，希望能自2006年生涯首度打大满贯赛以来，首度闯进大满贯赛最后4强，可惜先盛后衰，未能如愿。

© 2022 AFP