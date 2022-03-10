斯德哥尔摩代理商忙翻天 全球抢购泽伦斯基影集版权

（法新社斯德哥尔摩10日电） 位于瑞典斯德哥尔摩的一家小型代理商，近期收到世界各地多达20家电视台出价，想购买乌克兰总统泽伦斯基过去主演的政治讽刺喜剧影集「人民公仆」版权。

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版权代理公司Eccho Rights共同创办人索德隆德（Nicola Soderlund）说：「最近非常、非常忙碌。来自世界各地的电视台都想购买版权，想要播放这部影集。」

从俄罗斯对乌克兰发动攻击至今，英国第四频道（Channel 4）、希腊天线电视台（ANT1）和罗马尼亚PRO电视台（PRO TV）等电视台业者，都加入抢购2015年在乌克兰首播的「人民公仆」（Servant of the People）影集版权行列。

索德隆德说：「我想上周我们可能敲定了15笔生意，而且还有20个国家正在谈。」他的办公桌上就挂着「人民公仆」的宣传海报。

「最新听说的是拉丁美洲，我们正在和美国、Netflix，以及许多国家洽谈。」

光是义大利，目前就有3或4家电视台在竞争；而在希腊，这部影集每晚在黄金时段播出。

索德隆德谈到泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）时说：「某方面来说，这是对乌克兰人的声援，同时也是出于好奇心，想看看他（泽伦斯基）是怎样的人。」

俄罗斯入侵乌克兰后，泽伦斯基在国际舞台的地位一飞冲天，他在面对俄国猛攻时毫无畏惧的决心，令全世界刮目相看。

索德隆德10年前第一次见到泽伦斯基，当时泽伦斯基正在开发一档名为「笑翻天」（Crack Them Up，暂译）的游戏节目，要由普通人试图逗笑喜剧演员，这个节目概念后来卖给了越南、中国和芬兰。

索德隆德回忆说：「我和他在基辅共进午餐，他满脑子都是这些疯狂有趣的想法。」

他说，当时无法想像这位「非常风趣，非常受观众欢迎和喜爱的喜剧演员」竟然会成为俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的主要目标，并且成为「代表整个乌克兰，为国家发声的世界级领袖」。

Eccho Rights总经理马尔堡（Fredrik af Malmborg）插嘴说：「在经历美国前总统川普和这些事情之后，我们需要像他这样的英雄。」

在一共3季的「人民公仆」影集中，泽伦斯基饰演一名高中老师，学生将他飙骂乌克兰当局贪腐的影片放上网路后暴红，一路坐上总统大位。

在现实生活中，这部戏剧的成功也把泽伦斯基推上了乌克兰总统的宝座。

马尔堡回忆说：「他总是说，在美国他们早就让演员当上总统了。」

虽然Eccho Rights最近和泽伦斯基本人并没有任何连系，但公司一直和他的多名代理人保持联络。

马尔堡说：「有一名代理人逃到土耳其，另一人在鹿特丹，他们仍与泽伦斯基有联络。」

正在谈判的版权合约细节必须保密，但版权费「大约落在100万欧元（新台币3127万元）」。

© 2022 AFP