斯洛伐克国会通过 让北约军人部署乌克兰边界

（法新社布拉第斯拉瓦15法新电）俄罗斯入侵邻国乌克兰后，乌克兰邻国忧心俄国侵略行动恐进一步扩散，斯洛伐克国会今天批准让最多2100名北大西洋公约组织（NATO）军人部署在斯洛伐克境内。

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斯洛伐克国防部长纳德（Jaroslav Nad）昨天表示，这个部队初期将由大约1200名捷克、德国、荷兰、美国、波兰与斯洛伐克军人组成，为北约「加强前进部署（enhanced forward presence）」战斗营的一部分，且将包括爱国者（Patriot）防空飞弹系统。

斯洛伐克通讯社（TASR）报导，纳德说：「在近期的未来，我们预期俄罗斯联邦将对（乌克兰）乌日霍罗德（Uzhhorod）机场直接展开军事攻击…靠近斯洛伐克边界，这当然会产生军事影响。」

斯洛伐克政府已在3月9日批准让北约部队部署。斯洛伐克134名国会议员中，有96人今天投下赞成票、15人投下反对票。

两天后，美国国防部长将访问斯洛伐克，为美国2004年加入北约以来首次。

根据联合国，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，有超过300万人逃出乌克兰；斯洛伐克警方表示，有20万人跨越边界进入斯洛伐克。

© 2022 AFP