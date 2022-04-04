斯里兰卡内阁26部长辞职

（法新社可伦坡3日综合外电报导）斯里兰卡宣布封锁社群平台、却无法阻止反政府示威活动继续上演后，执政党为解决日益升高的经济危机，今天宣布除总统与总理外，内阁所有26名部长均已提出辞呈。 斯里兰卡正面临1948年脱离英国独立以来最痛苦的经济衰退，食物、燃料等必需品严重短缺，还有物价飙涨、断电等问题。 教育部长古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena）告诉记者，除总统戈塔巴亚．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）和他的哥哥、现任总理马辛达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）外，内阁26位部长都在深夜的会议上递出辞呈。 内阁部长请辞后，总统戈塔巴亚．拉贾帕克萨可在明天任命新内阁，今天辞职的部分官员可能重获任命。

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总统戈塔巴亚．拉贾帕克萨在抗议民众试图闯入他的宅邸后，于1日宣布全国进入紧急状态，并宣布全国宵禁直到明天上午。 今天稍早，斯里兰卡最大在野联盟「团结人民力量」（Samagi Jana Balawegaya, SJB）谴责意图打压示威的社群平台封锁行动，还说是政府该辞职的时候了。 「团结人民力量」的议员戴席瓦（Harsha de Silva）告诉法新社：「拉贾帕克萨总统最好了解到，这波浪潮已经涌向他的独裁统治。」 在野议员发起示威活动后，数百名支持者试图游行前往首都可伦坡的独立广场（Independence Square），当局出动配备自动攻击步枪的军队阻挡。 在野领袖普瑞马达沙（Sajith Premadasa）住家前的道路被设下长达数百公尺的路障，群众和安全部队僵持近2小时才和平散去。

当局下令封锁脸书（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）、Instagram以及WhatsApp等社群平台，却无法阻止斯里兰卡民众上街示威，除首都可伦坡外，其他地方也爆发小型示威活动。

在中部城镇帕拉德尼亚（Peradeniya）抗议的大学生遭警方以催泪瓦斯驱逐，国内其他地方的示威则和平落幕。

© 2022 AFP