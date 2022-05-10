斯里兰卡动乱升温 全国实施宵禁

（法新社可伦坡10日电） 斯里兰卡今天部署数千警力执行宵禁。斯里兰卡民众几周以来上街抗议空前经济危机，昨天示威升温成暴力冲突导致至少5人死亡。

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斯里兰卡8日爆发动乱，政府支持者在首都可伦坡街头与示威群众爆发激烈冲突，导致包括一名国会议员在内至少5人死亡、近200人受伤，总理马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）9日宣布辞职，但似乎仍不能平息民愤，警方宣布全国性宵禁。

昨天马欣达．拉贾帕克萨在示威引发暴力死伤后辞职，他今天更在数千名示威群众破坏大门闯入后，由重装士兵保护下撤离官邸。

人口2200万的斯里兰卡陷1948年独立以来最严重的经济危机，食物价格飞涨、基础民生必需品如医药、燃料、电力等短缺，几周以来全国各地都出现反政府示威。

76岁的马兴达．拉贾帕克萨昨天为重组一个联合内阁而请辞，但还不清楚反对派会否入阁；拉贾帕克萨内阁之前不愿让非家族成员入阁

根据斯里兰卡政治体系，即便成立新的联合政府，总统仍有权指派、解职部会首长及司法官，也能豁免刑事诉究。

目前看不出76岁的马兴达．拉贾帕克萨请辞总理能平息示威。示威群众一直要求下台者是他弟弟、72岁的现任总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa），因身为总统的弟弟权力更甚哥哥。

© 2022 AFP