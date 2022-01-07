斯里兰卡和印度签署联合投资计画 重启殖民时代战略油储设施

（法新社可伦坡6日电） 斯里兰卡与印度今天签署一项联合投资计画，将重启英国殖民时代的战略油储设施，并加强此一区域的能源安全。

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一般认为双方这项协议是为对抗中国在此区渐增的影响力，而中国外交部部长王毅再过两天就将到访斯里兰卡。

斯里兰卡能源部长甘曼皮拉（Udaya Gammanpila）表示，这项与印度石油公司（Indian Oil Corporation ）卡里兰卡分部所签的协议，与东部春可马里港（Trincomalee）附近的油库翻新有关，这些油库曾在二次世界大战期间为盟军所用。

甘曼皮拉在推特（Twitter）表示，发展「春可油库区」（Trinco Oil Tank Farm）的协议已在今晚签署。

在这项合资下，斯里兰卡将握有51%股权，其余为印度所有。甘曼皮拉并未说明双方各投资多少金额。

本周稍早，斯里兰卡内阁已批准了油库区发展计画，区内将可储存800万桶石油。

油库区位于首都可伦坡（Colombo）东北方约260公里处，在战后大多油库已废弃不用。而在2003年一项协议下，印度石油公司使用了其中14座油库。

能源部表示，园区内原有100座油库，但其中一座在1942年4月被日本军机炸毁。

在新协议下，印度石油公司对现行营运中的14座油库，将有50年租期，并与斯里兰卡国营「锡兰石油公司」（Ceylon Petroleum Corp., CPC）共同拥有61座油库。

其余24座油库将由锡兰石油公司自行经营；在斯里兰卡的燃料零售市场中，锡兰石油公司与印度石油公司存在竞争关系。

© 2022 AFP