斯里兰卡在野势力大团结 吁总统下台

（法新社可伦坡1日法报导）斯里兰卡反对势力今天罕见展现团结，齐声要求四面楚歌的总统戈塔巴亚．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）为国家历来最严重的经济危机下台负责。 最大在野党「团结人民力量」（Samagi Jana Balawegaya, SJB）号召在首都可伦坡（Colombo）独立广场（Independence Square）举行大型示威，演讲者接连上台呼吁驱逐戈塔巴亚．拉贾帕克萨及其势力庞大的执政家族。 前议员普雷马查德拉（Hirunika Premachandra）表示：「一个月来，总统都躲在官邸里，现在是我们揪着他的耳朵、把他赶走的时候了。」

广告 继续浏览后续

斯里兰卡数月来停电、通货膨胀飙升以及食物、燃料和药品严重短缺的状况持续，国内反戈塔巴亚．拉贾帕克萨的示威四起。 普雷马查德拉敦促各党派团结，推翻政府。普雷马查德拉3月中在戈塔巴亚．拉贾帕克萨的私人寓所外发起静坐示威，掀起反政府示威浪潮。

斯里兰卡主要左派政党「人民解放阵线」（JVP）今天也在可伦坡1个火车站外示威，坚决要求政府下台，提前举行大选。 「人民解放阵线」人士挥舞红旗高喊：「戈塔回家、戈塔回家。」 其他较小的反对党也在可伦坡与各省首府示威。 尽管所属「斯里兰卡人民阵线」（SLPP）执政联盟未照惯例在劳动节这天举行集会，但戈塔巴亚．拉贾帕克萨透过声明，要求各党「克服我们面临的挑战」。

「我们不该追究谁得为现今问题丛生的状况负责，而是该把重点放在要采取什么行动立刻缓解状况。」

© 2022 AFP