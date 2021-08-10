斯里兰卡女子死于移民收容设施 日本官员致歉

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（法新社东京10日电） 日本法务大臣上川阳子今天就斯里兰卡女子桑达马利（Wishma Sandamali）死于移民收容设施一事公开致歉，并承诺推动制度改革。

33岁的桑达马利据报为逃离一段凌虐关系而向日本警方求助，结果因逾期居留遭到拘禁。据称她从今年1月起便多次抱怨腹痛和其他病状，最终于3月死亡。维权人士指控，当局未给予桑达马利适当医疗照顾。

上川阳子今天表示，根据死亡报告书结论，桑达马利健康状况恶化时，并未获得适当照顾。

上川说：「我向她的母亲和丧亲家属由衷表达哀悼，并为这个宝贵生命在收容设施内逝去致歉。」

上川表示，这份报告并未确定桑达马利的死因，但发现名古屋出入国居留管理局的收容设施「缺乏评估被收容者健康、提供医疗服务的制度」。

她说：「我已指示出入国居留管理厅厅长，应适当掌控和监督各区域单位。我们将带着决心实施改革，让此事不再重演。」

日本放送协会（NHK）报导，事发收容设施有4名官员因桑达马利死亡被惩戒，但没有人遭到开除。

人权倡议者长期批评日本移民收容设施的情况，包括守卫回应紧急医疗事件的方式。

日本执政党国会议员原曾提案修法，以使当局更容易遣返寻求庇护失败人士。此举面临人权团体严厉批评；人权团体也说，日本应采取更多作为来接纳难民。

桑达马利死后，执政党5月在反对党施压下，取消推动修改因应寻求庇护者和遣返的相关规定。

© 2021 AFP