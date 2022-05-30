斯里兰卡学生示威爆新冲突 警动用催泪瓦斯驱离

（法新社可伦坡29日电） 斯里兰卡数以千计学生今天试图闯入总统官邸，警方动用催泪瓦斯驱散示威者。这些学生要求总统下台，政府今天抛出橄榄枝予以安抚。

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抗议群众在通往可伦坡（Colombo）的总统官邸道路上拆除黄色铁制路障，镇暴小组动用水炮和催泪瓦斯驱散他们。

此外，附近还有数以千计男女示威者在总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）的海滨办公室外，展开连续第51天的抗议活动，要求他为这个国家自独立以来最严重的经济危机下台。

斯国总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今晚在国营电视台对年轻抗议群众发表演说，提出对国家如何治理的更大话语权。

威克瑞米辛赫说：「年轻人要求改革现行体制。」他提出成立15个委员会与国会合作，以制定国家政策的计画。

他说，「我提议在每个委员会指派4名年轻代表」，还说这些代表可能从目前的抗议人士中遴选。

威克瑞米辛赫并不属于总统的政党。他是总统胞兄、斯里兰卡前总理马辛达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）在日益高涨的抗议声浪中于5月9日请辞后，临危授命接下这项职务。

当局努力驱散大批抗议群众之际，数名男子捡起催泪瓦斯罐，朝着对他们开枪的警察扔过去。

斯里兰卡爆发前所未见的外汇短缺，粮食、燃料和医疗用品等重要供应不足，使得这个2200万人口的国家陷入严重困境。

政府上个月要求国际货币基金（IMF）提供紧急财政援助，目前会谈仍在进行中。

斯里兰卡目前有510亿美元的外债违约。斯国货币兑美元今年已贬值44.2%；上月通膨率触及历史新高的33.8%。（译者：纪锦玲）

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