斯里兰卡宣布周末宵禁后 再封锁社群媒体

（法新社可伦坡3日电） 斯里兰卡当局为平息抗议经济危机恶化的示威潮，宣布周末期间全国宵禁之后，今天也封锁社群媒体平台。

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法新社报导，这个南亚国家面临严重的食物、燃料等必需品短缺，以及价格飙涨、断电等问题，这是1948年斯里兰卡脱离英国独立以来，最痛苦的经济衰退。

斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）在抗议民众试图闯入他的官邸后，于1日宣布全国进入紧急状态，并宣布全国进入宵禁直到明天上午6时。

亲政府的阿达德拉纳（Ada Derana）新闻网站报导，在国防当局下令后，网路服务商已关闭了脸书（Facebook）、YouTube、推特（Twitter）、Instagram以及WhatsApp等社群平台。

在命令生效前，一些匿名的抗议人士曾在社群媒体上号召大规模抗议活动。

警方和居民说，昨天有数百人无视宵禁命令，夜间仍在首都可伦坡（Colombo）多个街区举行了小型示威，但最后和平散去。

必需品严重短缺、价格飙涨且断电之后，斯里兰卡的推特和脸书多日来看到以「贾帕克萨回家」（#GoHomeRajapaksas）等为主题标签的反政府运动。

警方表示，一名社群媒体活跃人士1日因涉嫌张贴可能造成民众动乱的素材被捕。

驻可伦坡的西方各国大使对斯里兰卡动用紧急权力法镇压国内异议人士表示忧心，还说他们会密切关注局势发展。

© 2022 AFP