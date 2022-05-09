斯里兰卡暴乱5死189伤 总理辞职

（法新社可伦坡9日电） 斯里兰卡8日爆发动乱，政府支持者持棍棒攻击抗议人群，导致包括一名国会议员在内的5人死亡，189人受伤。斯国总理马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）今天宣布辞职。

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警方表示，执政党国会议员阿图科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在可伦坡市郊被一群反政府示威人群包围，开枪打死两人和枪伤5人，而后饮弹自尽。当地后来又传出两人丧命。

斯里兰卡陷入独立以来最严重的经济危机，遭受连续数月的停电，食品、燃料和药品也严重短缺，引发数周反政府示威抗议。

法新社记者称，大批忠于拉贾帕克萨的支持者今天攻击自4月9日以来便在可伦坡市中心总统办公室外扎营的手无寸铁抗议者。

数千名总理支持者从农村地区搭乘巴士前来，拉贾帕克萨在官邸向大约3000支持者演说，承诺他将「保护国家利益」。而后支持者从官邸倾巢而出，暴乱随即展开。

支持者首先拆除总理官邸前的示威者帐篷，焚烧反政府横幅和标语牌。

警方发射催泪瓦斯和高压水炮，并在可伦坡宣布实施宵禁，后来扩大到全国。可伦坡国家医院发言人索伊莎（Pushpa Soysa）各稍早告诉法新社，有超过150名伤者入院治疗。

© 2022 AFP