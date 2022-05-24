斯里兰卡柴油大涨38%民众苦不堪言

（法新社可伦坡24日电） 深陷财政困境的斯里兰卡今天大幅调涨燃料价格，来到创纪录价位。公共交通普遍使用的柴油价格一口气调涨38%。国家遭逢独立以来最严重危机，2200万人口苦不堪言。 南亚岛国斯里兰卡接连数月物资严重短缺，反政府示威本月稍早演变成暴力事件，至少造成9人死亡。

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能源部长维杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）宣布，刚获任命的「经济作战内阁」昨天通过新费率，以遏制国营锡兰石油公司（Ceylon Petroleum Corp.）巨额亏损。 公共交通普遍使用的柴油，价格从每公升289斯里兰卡卢比（约0.8美元）涨为400斯里兰卡卢比，涨幅高达38%；每公升汽油则从338斯里兰卡卢比涨为420斯里兰卡卢比。柴油、汽油价格过去6个月已分别上涨230%、137%。由于供给不足，排队加油的驾驶人有时得等上好几天，才加得到油。

外汇严重短缺还造成食物、药品普遍缺货，长时间停电和高通膨使得民众生活雪上加霜。官员指出，公车和计程车费率已经调涨50%，引发几乎所有商品和服务价格全面上扬。

维杰舍克拉表示，政府正向印度寻求5亿美元贷款，以购买燃料。新德里当局之前已经对可伦坡提供7亿美元信用贷款。

官方昨天公布数据显示，4月的整体通货膨胀年增率高达33.8%，食物通膨年增率更达45.1%。

不过，美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）经济学家汉克（Steve Hanke）表示，斯里兰卡真实通膨率比官方数据还要高。汉克研究全球深陷困境地区的价格波动。

汉克指出：「运用高频数据和购买力平价计算，我正确地估计当地通膨年增率来到122%。」他指的是官方数据为21.5%的3月通膨年增率。

他说：「通膨正在压垮斯里兰卡穷人。」

© 2022 AFP