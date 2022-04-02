斯里兰卡民怨引发示威 总统宣布全国紧急状态

（法新社斯里兰卡可伦坡1日电） 斯里兰卡总统拉贾帕克萨今天宣布国家进入紧急状态，赋予安全部队更大权力。民众昨天不满政府处理国家经济危机的方式，数百名抗议者试图闯进总统宅邸。 拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）援引严厉法规，准许军方未经审判，即能逮捕并长时间拘留嫌疑人。要求他下台的示威行动在斯里兰卡遍地开花。 拉贾帕克萨在公告中表示，宣布紧急状态是为「维护公众秩序，并维持生活与社区所需的供应与服务」。

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人口2200万的斯里兰卡正面临必需品严重短缺、物价急遽攀升，以及严重断电情况，深陷1948年脱离英国独立后最痛苦的经济衰退。

警方今天在西部省再次实施宵禁，涵盖首都可伦坡（Colombo），并扩大前一晚设置的禁区。

今晚稍早时，数十名人权倡议人士持手写标语与油灯，现身首都繁忙的十字路口展开抗议。

一张标语写着：「拉贾帕克萨该下台了。」还有标语写道，「停止贪腐，拉贾帕克萨回家吧」。

南部的加勒（Galle）、马塔拉（Matara）和莫拉图瓦（Moratuwa）同样出现反政府示威，北部与中部也传出类似抗议行动，阻碍主要道路交通。 3月31日晚间发生在总统宅邸外的抗议行动有数百群众参与，要求总统下台。民众高喊「疯子，回家」，警方随后发射催泪瓦斯，并动用水炮。

群众示威行动转趋暴力，纵火焚烧2辆军用巴士、1辆警方吉普车、2辆巡逻摩托车，以及1辆3轮车，并朝警员扔掷砖块。

至少2名抗议民众受伤，警方表示有53名示威者被捕。当地媒体表示，5名新闻摄影师同样遭到拘留，并在当地警局遭到刑求。政府表示正在调查这项指控。 斯里兰卡政府2名部会首长则说，3月31日情报失准，导致总统及第一夫人的性命陷入险境。 卫生部长朗布卫拉（Keheliya Rambukwella）在可伦坡对记者表示，「抗议进行当下，总统和他的妻子都在家中」。他驳斥先前称两人不在家的报导。 他表示：「我们有收到示威情资，但并未显示行动会转趋暴力。这是严重的情报失准。」 交通部长阿穆努加马（Dilum Amunugama）则说，示威行动背后有「恐怖分子」操纵。

© 2022 AFP