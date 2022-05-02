斯里兰卡油罐车业者罢工 国内燃料问题恶化

（法新社可伦坡2日电） 斯里兰卡油罐车业者周末罢工，加油站油槽没油可加，等待加油的车队长龙再现，斯里兰卡的经济和能源危机更加恶化。

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燃料短缺对斯里兰卡政府来说是一大难题，汽油价格已飙涨90%，公共运输常用的柴油也大幅上涨138%。

印度提供一笔5亿美元信用额度后燃料供应抵达，让斯里兰卡的燃料短缺问题上周稍微缓解。

但只短暂纾解了一下，因为油罐车业者4月30日晚间起罢工，要求提高运送汽油的费用。

能源部长维杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）今天表示，他需要至少3天的时间，才能恢复汽油和柴油的供应。

他告诉媒体：「我请求驾驶们再给我们三天的时间。」他说，政府在想办法雇用其他和这次抗议没有关联的业者。

根据维杰舍克拉，油罐车业者工会要求调高费用115%，远超过国营「锡兰石油公司」（Ceylon Petroleum Corp., CPC）提出的95%。

「我们愿意调高费用，但没办法依照油罐车业者的要求。我们若让步，锡兰石油公司会破产。」

不过，油罐车业者表示，因为柴油涨价138%，加上保险、零件价格和薪资都因为斯里兰卡货币急贬而大幅攀升，造成运送汽油的成本上扬。

自3月以来，斯里兰卡卢比兑美元已贬值超过40%。

斯里兰卡已向国际货币基金（IMF）寻求提供30亿美元，以因应国际收支危机，以及填补用罄的货币储备。

© 2022 AFP