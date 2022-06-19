斯里兰卡燃料告急 军方开火遏制加油站动乱

（法新社可伦坡19日电） 斯里兰卡官员今天说，军方开枪遏阻一处加油站动乱。陷入财政危机的斯里兰卡国内各地涌现前所未见抢购汽油和柴油的排队人潮，当局出动军队进驻加油站，以避免爆发动乱。

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军方发言人普瑞玛（Nilantha Premaratne）说，军队昨天晚上在可伦坡以北365公里处的维苏瓦马杜（Visuvamadu）开枪，当时军方保护的一处加油站遭民众投掷石块。

普瑞玛告诉法新社：「一群20到30人投掷石块，并砸坏一辆军用卡车。」

警方表示，4名平民和3名军人受伤，这是军方首度开枪，以遏制经济危机不断恶化所引发的动乱。

警方说，随着加油站内无燃料可加，汽车驾驶开始抗议，情势已升高为和军方的冲突。

斯里兰卡由于外汇短缺无法进口食品、燃料和药品等必需品，正面临独立以来最严重的经济危机。

斯里兰卡也出动了武装警察和军队，进驻保护加油站。

警方说，周末期间国内有三处爆发和汽车驾驶有关的冲突，当中一起冲突，至少有6名警察受伤，7名汽车驾驶被捕。

政府宣布国家机构和学校关闭两周，以减少通勤并保留国家快要枯竭的燃料库存。

斯里兰卡还面临创新高的通货膨胀和长期停电，引发民众连月来的抗议。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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