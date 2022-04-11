斯里兰卡经济危机 医界警告救命医疗物资告罄

（法新社可伦坡10日电） 斯里兰卡医界今天警告，救命医药濒于告罄，国家经济危机带给民众的生命威胁，恐更甚于Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

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法新社报导，斯里兰卡正面临1948年脱离英国独立以来最痛苦的经济衰退，数周以来民众苦于断电，加上燃料、食物和药物短缺，已让斯里兰卡哀鸿遍野。

斯里兰卡医药学会（SLMA）表示，全国各地医院已不再有进口医疗资源和救命药品可用。

有几家医疗机构自上月以来已暂停一些例行手术，因为麻醉剂数量已少到濒于危险；医药学会表示，甚至紧急手术也很快无法再做。

斯里兰卡医药学会今天说：「我们被迫作出非常困难的抉择，必须决定谁该接受治疗、谁不该。」前些天他们致函斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）为情况提出预警。

「若医疗物资供应几天内还不能恢复，届时所酿死伤人数恐远比COVID-19疫情更严重。」

为这场经济危机，社会群情激愤不断升高，并已见到大规模的抗议活动，要求总统拉贾帕克萨下台；数以千计民众冒着大雨，在拉贾帕克萨位于首都可伦坡的滨海办公室外示威，抗议活动已进入第2天。

商界领袖今天也加入抗议行列，要求总统下台，并说斯里兰卡长期缺乏燃料，导致他们营运上大失血。

拉贾帕克萨政府正寻求国际货币基金（IMF）紧急纾困，以协助斯里兰卡脱困；这场经济危机已见物价大幅飙涨，过去一个月斯里兰卡币值崩跌达1/3。（译者：纪锦玲）

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