斯里兰卡股市暴跌 再次叫停交易

（法新社可伦坡25日电） 斯里兰卡证券交易所为防止市场崩盘，中断交易两周，今天试探性重新开盘，却暴跌近13%，股市交易再次叫停。

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深陷危机的斯里兰卡正全力对付自1948年独立以来最严重的经济衰退，连月来经常停电，食品和燃料严重短缺。

自今年1月以来，可伦坡股市已下跌近40%，过去1个月斯里兰卡货币兑换美元的贬值幅度也差不多如此。

在为期一周的新年假期以及接下来5天因政府升息并暂停偿还510亿美元外债而停止交易之后，今天是可伦坡证券交易所第一天开市。

股市标准普尔（S&P）指数在开盘1分钟内即大跌7%，超过触发自动停止交易半小时所需的5%。

股市稍后短暂恢复交易时继续快速下跌，促使市场宣布今天剩余的时间停止交易。

斯里兰卡官员上周在华盛顿与国际货币基金（IMF）就纾困事宜进行谈判，唯官方消息人士称，IMF并无立即提供紧急金援的打算。

一位财政部消息人士告诉法新社，可伦坡现在寄望于印度、中国和日本能提供进一步协助，让斯里兰卡免于破产。

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情破坏旅游业和海外汇回款等重要收入，导致斯里兰卡无法为必要进口提供资金，经济开始崩溃。

公用事业部门无力支付燃料费用，每天实施长时间停电以限制电力供应，人们为购买汽油和煤油，一早便在加油站大排长龙。

医院缺乏重要药品，政府已呼吁海外公民捐款，而创纪录的通货膨胀使人们日常生活更加艰难。

率代表团与IMF谈判的斯里兰卡财政部长萨布里（Ali Sabry）上周曾警告，经济情势可能进一步恶化。他告诉记者：「情况好转前会变得更糟，未来几年会很痛苦。」

© 2022 AFP