斯里兰卡选美上演闹剧 封后却遭强摘冠

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（法新社可伦坡7日电） 斯里兰卡4日举办「斯里兰卡太太」选美比赛，却上演前任后冠得主帮本届夺冠佳丽戴上后冠后又强行摘下的戏码。主办单位昨天重新举办封后仪式。

本届后冠得主戴席瓦（Pushpika de Silva）在经历这起事件后，必须就医治疗。主办单位昨天特别举行规模较小的仪式，还她「斯里兰卡太太」（Mrs Sri Lanka）头衔。

戴席瓦昨天情绪激动地告诉媒体；「我原谅涉及这起事件的所有人。若有人以为这样就可以打击我，他们不会得逞。因为我是铁娘子。」

不过，她说，她打算对强摘她后冠的上届斯里兰卡太太朱莉（Caroline Jurie）采取法律行动。

朱莉在帮新科斯里兰卡太太戴上后冠之际，以戴席瓦已离婚不符资格为由，强行摘除后冠。

参加斯里兰卡太太选美的佳丽必须已婚。戴席瓦与丈夫关系疏离，但双方仍有合法的婚姻关系。

主办单位表示，他们将针对台上，以及后台化妆室的破坏向朱莉求偿。化妆室多面镜子被破坏。

选美比赛主办人贾亚辛赫（（Chandimal Jayasinghe）说：「我们也将展开调查。」

这场选美盛会在社群媒体上直播活动，拥有「世界太太」头衔的朱莉也遭主办单位控告破坏名誉。

社群媒体上越来越多呼吁摘除朱莉「世界太太」头衔的声浪。社群媒体脸书（Facebook）网友发文说：「她应该被摘除后冠，这将教她什么是羞辱。」

© 2021 AFP