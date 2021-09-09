斯里兰卡通报多起孕妇染疫亡 当局吁延后怀孕

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（法新社可伦坡9日电） 斯里兰卡卫生部今天表示，国内4个月内有超过40名妊娠妇女因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）病故，因此呼吁新婚妇女或正计画怀孕的妇女，至少延后一年怀孕。

斯里兰卡于5月通报首起孕妇染疫不治病例，自4月中因应当地新年松绑旅行禁令后，Delta变异株感染病例飙升，政府一直苦于抗疫。

斯里兰卡健康促进局（Health Promotion Bureau）局长戴席瓦（Chitramali de Silva）告诉法新社：「通常我们每年有90到100名孕产妇死亡案例，但从第3波疫情开始，我们已经获报41起孕妇染疫死亡案例。」

政府妇产科医师艾塔帕杜（Harsha Atapattu）呼吁新婚妇女或目前正计画怀孕的妇女，基于染疫风险，至少延后一年再怀孕。

戴席瓦表示，约5500名孕妇染疫，其中约70%已完整接种疫苗。

在斯里兰卡卫生官员表示Delta变异株似乎提高重症风险后，专家呼吁怀孕妇女接种疫苗。

人口2100万的斯里兰卡从8月中旬起实施轻封城，预料政府将于9月中旬解除。

不过，世界卫生组织（WTO）驻斯里兰卡专家呼吁当地实施更严格防疫限制措施，直到10月伊始。

© 2021 AFP