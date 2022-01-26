斯里兰卡陷入经济危机 车辆短缺导致二手车价格暴涨

（法新社可伦坡26日电） 超市货架空无一物，餐厅端不出餐点供应客人，斯里兰卡陷入经济危机，但二手车经销商却大发利市，车辆短缺导致新车价格飙涨，现在买车比在理想地段买一栋房子还贵。

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人口有2200万人的斯里兰卡濒临破产，通货膨胀率持续飙高，政府禁止一系列非必要商品进口，以让国家有钱购买粮食、药物与燃料。

在汽车市场，这项两年禁令让刚出厂的新车无法上路，急需用车的买主即便付了全球数一数二高的价格，仍只买得到破旧不堪的老爷车与朴实无华的家庭轿车。

费南度（Anthony Fernando）上周末穿梭在可伦坡郊外的销售点，帮他的女儿寻找合适的汽车零件，他的女儿近一年来都在找寻平价的轮胎。

63岁的费南度告诉法新社，「她以为价格会降下来」，但却因为「迟迟未决而付更多钱」。他说，价格已经「涨到一般人买不起的程度」。

一辆开了5年的丰田（Toyota）Land Cruiser车款，在网路售价高达6250万斯里兰卡卢比（约新台币860万元），是禁令实施前的3倍，这样的价位可以在可伦坡中产阶级区买房，或在市中心买一户全新的豪华公寓。

一辆开了10年的飞雅特（Fiat）5人座车子，引擎损坏但可拆下来当零件，售价为8250美元（约新台币22万元），是斯里兰卡平均年收入的两倍以上。

可伦坡最大经销商之一的班达拉（Sarath Yapa Bandara）说：「有车又有房，代表跻身人生胜利组。这也是为什么尽管价格飙涨，大多数的人还是愿意买车。」

可伦坡街道的交通经常大打结，杂乱无章的公车与铁路网路挤满乘客，因此有车代步几乎成为生活的必须。

斯里兰卡的计程车数量也急遽下滑，司机为了卖在高点纷纷出售生财工具，还在开车载客的计程车司机，向乘客收取两倍以上的车资。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情让斯里兰卡陷入恶性循环，极为重要的观光业没有收入进帐，境外汇款也枯竭。

2020年3月，斯里兰卡政府祭出范围广泛的进口禁令，包括禁止进口新车，以防止外币流失。

这项政策不但未能防止美元外流，还让斯里兰卡找不到重要商品的输入来源。

食品零售商已实施白米限购措施，餐厅业者因为买不到瓦斯停止营业，电力公司因为缺钱买油只好让民众轮流停电，农夫也没有肥料施肥。

信评机构警告，斯里兰卡不久后可能会违约，但政府表示将履行债务，试图与北京重新协商中国债务。

这项进口禁令也导致国内汽车零件短缺，代表驾驶可能会因为车子故障，没有零件更换而卡在半路。

艾卡纳雅克（Ravi Ekanayake）告诉法新社，付不起天价换新车的买主，都来到他的可伦坡修车厂光顾，现在生意好得很。

他说：「但现在零件短缺，大家陷入两难，不是老车没有零件可换，就是没钱买新车。」

金融分析师加法尔吉（Murtaza Jafferjee）说，汽车售价飙涨也凸显一个问题，即中央银行因为缺现金猛印钞票，导致民众「撒大钱追逐为数不多的商品」。

他说，汽车变贵也导致交通费用攀升、加剧通膨。去年12月，斯里兰卡通膨率飙至创新高的14%。

JB证券公司（JB Securities）执行长加法尔吉说：「当民众买不起车子成了社会现象，他们的活动就会受限，接着我们将观察到经济产出下滑。」

他说：「我们的经济即将崩溃，但没有很多人意识到问题严重性。」

© 2022 AFP