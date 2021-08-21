斯里兰卡颁布新动保法 禁止酒后骑大象行为

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（法新社可伦坡21日电） 斯里兰卡国内不少富人将大象当作宠物饲养，当局颁布一项新的广泛动物保护法，不仅要为圈养大象发放生物识别身份证，更将禁止「酒驾大象」的行为。

官方统计，斯里兰卡国内有约200头驯养大象和约7500头野生大象，许多当地有钱人，包含僧侣和尚，饲养象只以炫耀财力，但残忍虐待大象的指控层出不穷。

新的措施旨在保障动物福利，包含要求每日为大象进行2小时30分钟清洁工作，拥有象只者也须确保他们的动物配有最新附相片及DNA标记的身份证。

新动保法也针对工作象祭出严格规范，幼象不再能从事工作，包含文化性质的选美活动，也不能将它们与母象分开；伐木业大象每日工时则不能超过4小时，并禁止在夜间工作。

针对观光象只，新动保法规定，现在开始禁止4人以上同时骑同一只大象，乘客也必须坐在安装好的鞍座上。

斯里兰卡野生动物保护部长迪萨纳亚卡（Wimalaweera Dissanayaka）在19日公报通知中说：「拥有大象或照护此类大象的人，须确保象只骑士在受雇期间并没有饮用任何酒类或服用有害药物。」

大象拥有者也须每6个月让象只接受健康检查一次，违反新动保法的人恐面临3年牢狱之灾，他们的大象也会被交给国家照料。

在斯里兰卡，捕捉野生大象属刑事犯罪且可被处死刑，但鲜少有人被起诉；动物维权人士和大象专家指控，过去15年里，国家野生公园中有超过40头幼象被偷走。

© 2021 AFP