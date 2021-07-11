新一波热浪来袭 美西3000万人面临高温警报

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（法新社洛杉矶11日电） 美国西部地区遭遇数周内第二波热浪，各地出现新一轮平历史纪录的高温，当局已对当地3000多万居民发出高温警报。

这周末，酷热天气笼罩美西太平洋沿岸的大部分地区，并向内陆延伸远至洛矶山脉西缘。预报人员警告，今天还会有更多高温情况。

据美国国家气象局（National Weather Service）的数据，拉斯维加斯气温达到平史上最高纪录的摄氏47.2度。这座沙漠赌城曾在1942年出现一次相同高温，2005年至今则出现过3次。

美国国家气象局昨天对拉斯维加斯及凤凰城（Phoenix）和圣荷西（San Jose）等南部大城发布「超高温警报」，并表示「超过3000万人仍处于超高温或高温警告下」，危险的高温干燥天气将持续至今天。

随着热浪造成美西多处出现平纪录高温，引发野火肆虐。亚利桑那州有2名消防员接获报案前往扑灭野火时，不幸发生坠机意外丧命。

根据欧洲联盟（EU）的气候监测机关发布的数据，北美洲今年6月气温是有记录以来同月最高，且过去6年气温也是史上最高的6年。（译者：施施/核稿：张正芊）

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