新书含争议穆斯林漫画 新加坡列禁书

（法新社新加坡5日电） 新加坡当局宣布将一本书列为禁书，原因是书中含有「冒犯图像」，包括几幅描绘穆斯林先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的争议性漫画。

广告 继续浏览后续

新加坡人口主要是华人，但穆斯林族群也不少。当地对于煽动不同宗教和种族团体间敌对有严格法律限制。

新加坡资讯通信媒体发展局1日宣布，禁止「红界线：政治漫画与反审查斗争」（Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship，暂译）一书在境内发行。

新加坡资媒局在声明中表示，这本书因含有法国讽刺杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）刊登的几幅漫画，而这些作品曾在国外引发暴力和抗议行动，因此被认定为「冒犯他人」而遭到禁售。

声明还说：「冒犯他人的『查理周刊』漫画在2006年首度出现，并已普遍被认定为不负责任、鲁莽且具有种族主义。」

「红界线：政治漫画与反审查斗争」于8月发行，作者是香港浸会大学传理学院副院长乔治（Cherian George）与新加坡得奖漫画家刘敬贤（Sonny Liew），内容主要是全球各地遭禁漫画家的访谈，以及讨论图像作品的言论审查。

对于着作遭到禁售，乔治受访时表示，他和刘敬贤「并不认同『查理周刊』如何利用一些在欧洲宣传反穆斯林态度的漫画」。

乔治说：「我们刊出少数几幅这类作品，当作仇恨言论的例子，用意是教育读者，某些漫画如何能够伤害到西方国家中脆弱的少数族群。」

乔治又说，他们知道有些国家不会接受这些图像出现，例如新加坡，因此他们已准备为了这些市场将着作改编，但新加坡政府却选择直接禁售。

根据新加坡资媒局说法，这本书还含有诋毁印度教和基督教的相关内容。

© 2021 AFP