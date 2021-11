新书含争议穆斯林漫画 新加坡列禁书

(法新社新加坡5日电) 新加坡当局宣布将一本书列为禁书,原因是书中含有「冒犯图像」,包括几幅描绘穆斯林先知穆罕默德(Prophet Muhammad)的争议性漫画。

广告 继续浏览后续

新加坡人口主要是华人,但穆斯林族群也不少。当地对于煽动不同宗教和种族团体间敌对有严格法律限制。

新加坡资讯通信媒体发展局1日宣布,禁止「红界线:政治漫画与反审查斗争」(Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship,暂译)一书在境内发行。

新加坡资媒局在声明中表示,这本书因含有法国讽刺杂志「查理周刊」(Charlie Hebdo)刊登的几幅漫画,而这些作品曾在国外引发暴力和抗议行动,因此被认定为「冒犯他人」而遭到禁售。

声明还说:「冒犯他人的『查理周刊』漫画在2006年首度出现,并已普遍被认定为不负责任、鲁莽且具有种族主义。」

「红界线:政治漫画与反审查斗争」于8月发行,作者是香港浸会大学传理学院副院长乔治(Cherian George)与新加坡得奖漫画家刘敬贤(Sonny Liew),内容主要是全球各地遭禁漫画家的访谈,以及讨论图像作品的言论审查。

对于着作遭到禁售,乔治受访时表示,他和刘敬贤「并不认同『查理周刊』如何利用一些在欧洲宣传反穆斯林态度的漫画」。

乔治说:「我们刊出少数几幅这类作品,当作仇恨言论的例子,用意是教育读者,某些漫画如何能够伤害到西方国家中脆弱的少数族群。」

乔治又说,他们知道有些国家不会接受这些图像出现,例如新加坡,因此他们已准备为了这些市场将着作改编,但新加坡政府却选择直接禁售。

根据新加坡资媒局说法,这本书还含有诋毁印度教和基督教的相关内容。

© 2021 AFP