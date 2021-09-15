新书揭美军首长致电共军防开战 川普痛骂叛国

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（法新社华盛顿14日电） 一本新书揭露，美军参谋首长联席会议主席密利今年1月因过度忧心当时即将卸任总统的失控，于是秘密致电共军保证美军不会向中国开战。川普发表声明称书内情节都是假新闻，若属实则密利就是叛国。

华盛顿邮报副主编、知名调查记者伍德华（Bob Woodward）与政治记者柯斯塔（Robert Costa）共同撰写的新书Peril（危险，暂译），揭发川普执政后期，美军高层对川普可能动武的担忧。

华邮引述书中内容指出，密利（Mark Milley）第一次致电中共中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成是在2020年10月30日，亦即美国总统大选投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闯入国会山庄后2天。

书中描述，密利向对方保证美军不会对中国开战，甚至承诺在美国发动袭击时会向对方发出警告，「我们认识5年。如果我们要进攻，我会提早告知，不会事出突然。」李作成相信密利的承诺。书里还指出，密利未向川普报告他曾与李作成通话。

川普在声明中指出，如果书中有关「蠢猪」密利的情节属实，就是叛国罪；他还就美国撤军阿富汗紊乱痛批密利。

川普写道：「我觉得他会吃上叛国罪，因为他瞒着总统与中方对口交涉，竟还告诉中国若发动攻击时会提前报信。」

© 2021 AFP