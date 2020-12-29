新人王莫兰特伤退 灰熊延长赛后险胜篮网开胡

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（法新社纽约28日电） 上季NBA新人王莫兰特今天扭伤脚踝提前退场，他所属的灰熊今天在延长赛后，116比111击败少了杜兰特、厄文、丁威迪的篮网，拿下本季首胜。

美国职篮NBA曼菲斯灰熊今天客场挑战布鲁克林篮网，篮网的杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）都没有出赛，双方在一路杀进延长赛后，灰熊靠安德森（Kyle Anderson）于延长赛读秒阶段的4罚3中，以116比111惊险击败篮网，在开季2连败后，终于收下本季的首场胜利。

在今天比赛中场前的2分多钟，灰熊去年拿下年度最佳新人奖的莫兰特（Ja Morant），在防守时飞身阻止对手投篮，他在落地时踩到对手扭伤左脚踝，痛苦地单脚跳到场外躺下，在球队人员检视后，被搀扶着坐上轮椅离开球场，之后他回到场边，脚上穿有固定用的保护靴。

在中场休息时间，灰熊在推特（Twitter）上表示：「莫兰特因为左脚扭伤，（这场比赛）不会回来了。」

今天退场前，莫兰特打了13分钟，7投2中拿下7分并有3助攻、2篮板成绩，但也出现4次失误。

灰熊本季的头两场比赛，分别对上圣安东尼奥马刺、亚特兰大老鹰，虽然球队两场比赛都吞败，但莫兰特平均可攻下36分，延续上季夺下新人王的气势。

今天比赛开打前，篮网就收到坏消息，球队昨天对上夏洛特黄蜂时，因伤提前退场的先发后卫丁威迪（Spencer Dinwiddie），经过检查并非单纯膝盖扭伤，而是部分前十字韧带撕裂，本季恐怕因此报销。

丁威迪是于篮网出战黄蜂一役的第3节，在一次带球切入时倒地，虽然他随后能够自己起身步下球场，当时不认为伤势有多严重，如今却传来坏消息。

© 2020 AFP