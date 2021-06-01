新冠疫情与阿根廷一样糟 巴西接办美洲杯挨轰

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（法新社巴西利亚31日电） 南美最大足球盛会－美洲杯足球赛（Copa America）6月13日即将开赛，阿根廷因COVID-19疫情飙升被拔掉主办国，但接手主办的巴西同样疫情严峻，引发不少质疑甚至讽刺。

本届美洲杯足球赛6月13日到7月10日点燃战火，原订由阿根廷与哥伦比亚共同主办，但南美足球总会（CONMEBOL）早先已依国内暴力与社会动荡，解除哥伦比亚的主办权。

南美足总昨天根据阿根廷目前疫情状况也解除阿国主办权，在距离开打不到两周的今天宣布2021美洲杯将改于巴西举行，但巴西本身同样疫情严峻，因此相关决定招来流行病学家痛批，网路上满是酸语讽刺。

美洲杯足球赛已因疫情被迫顺延一年，尽管拉美与南美仍饱受COVID-19疫情所苦，主办国之一的哥伦比亚又国内动荡，主办单位就是难以割舍这项全球最老牌的国际足球竞赛，不愿宣布停办。

由于举办过2014世足赛与2016夏季奥运，巴西理论上确实是接办的最佳人选，偏偏巴西此刻自身同样饱受疫情蹂躏，累计染疫病故人数超过46万人，在全世界仅次于美国，且专家已警告巴西正面临第3波疫情到来。

首都巴西利亚疫情因应委员会的传染病专家沃拜兹（David Urbaez）表示，举办这种人流庞大到难以掌控的活动，纵然采闭门赛事，仍难防病毒扩散，肯定会促成新一波疫情爆发，直言美洲杯应停办。

临时接手举办美洲杯，让国内早因极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）荒腔走板防疫而严重对立的巴西，引爆政治口水。波索纳洛应对疫情，不但抗拒封城、戴口罩，连疫苗都要挡，却大力吹捧有争议的奎宁疗法。

当南美足总感谢波索纳洛敞开国门接办赛事之际，批评也排山倒海而来。

巴西联邦参议院为调查政府防疫不当是否涉及犯罪设立一个委员会，委员会调查人、参议员卡列罗斯（Renan Calheiros）直言这次美洲杯会是「死亡锦标赛」；社群媒体上对此更满是嘲讽，有人建议干脆就以新冠病毒当赛会吉祥物。

© 2021 AFP