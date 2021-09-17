新冠疫苗接种率后来居上 巴西扭转防疫劣势

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（法新社巴西利亚16日电） 尽管一开始起步缓慢，加上总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）带头唱反调导致COVID-19疫苗接种不顺，如今巴西的大规模接种速度已迎头赶上，甚至名列世界前茅。

人口2.13亿的巴西遭COVID-19疫情重创，但直到今年1月才开始疫苗接种，落后美、欧乃至南美其他国家好几周的时间。总统波索纳洛小看疫情引发政治口水，还带头散播疫苗负面谣言，加上地域庞大面临的后勤困难，让巴西接种工作起步不顺。

虽然到目前巴西的COVID-19染疫病故58万8000人仍居世界第2，但随着疫苗进口到位及国产化，巴西的疫苗接种率有所起色，死亡率也开始大幅下降。

根据法新社统计，过去3个月，巴西至少已接种1剂疫苗者已涵盖67.6%人口，甚至比美国的63.4%及阿根廷的63.8%都高。

虽然完整接种仅占人口36%，如此的覆盖率也足以让巴西在世界前十大人口国家里位居第3。

疫苗配送等相关后勤问题如今已大多透过反覆摸索而解决，如今随巴西取得英国AZ与北京科兴（Sinovac）疫苗的执照开始国产化，供应量也不成问题。

疫苗接种脚步跟上，让巴西从6月每天2000多人染疫病故，如今已压到低于600人。单日新增确诊已从高峰时的十数万降至1.5万，14天单日平均新增处下降趋势。

今日的巴西已接种2.14亿剂疫苗，数量高居世界第4，仅次于中国、印度与美国，上周平均每天接种150万剂高居世界第3，且已开始为青少年施打及为脆弱族群追加第3剂。

民调显示，超过90%的受访民众表示愿意接种，显示巴西已完全摆脱疫苗怀疑论的纠缠。

© 2021 AFP