新冠病毒更可怕 研究：死亡率是流感近3倍

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（法新社巴黎17日电） 历经大约一年的2019 冠状病毒疾病疫情，已明确显示新型冠状病毒比季节流行性感冒还糟。今天公布的一项研究恰好突显情况严重程度，感染新型冠状病毒的死亡率几乎是流感近3倍。

这项刊登在刺胳针呼吸道医学（Lancet Respiratory Medicine）期刊、使用全法国数据的研究强调，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）更为严重。

研究人员将今年3月与4月8万9530名因感染新型冠状病毒住院病患的资料，与2018年12月至2019年2月底间4万5819名因季节性流感住院病患的数据作比较。

根据研究结果，相对于流感死亡率是5.8%，大约有16.9%感染2019冠状病毒疾病的病患在研究期间病殁。相关研究是在全欧首波疫情期间进行的，当时医生们对于2019冠状病毒疾病重症病患几乎没有治疗方法。

与法国国家卫生研究院（INSERM）一起带领研究的第戎大学医院（University Hospital of Dijon）教授昆汀（Catherine Quantin）表示，由于2018年至2019年流感季节是法国过往5年最致命的，因此两者死亡率差异令人「特别震撼」。

作者提到，感染2019冠状病毒疾病的住院人数，是流感住院人数的两倍。这项差异有部分可以解释成对流感已具有免疫力，可能是因为曾经感染过，或接种过流感疫苗的缘故。

研究也发现，感染2019冠状病毒疾病的病患，有16.3%需要在加护病房治疗，比流感患者的10.8%来得多；而感染2019冠状病毒疾病者待加护病房的平均天数也几近是两倍之多，意即平均需要加护治疗15天，流感病患则需8天。

这项研究也指出，18岁以下的孩童和青少年因感染2019冠状病毒疾病住院者占1.4%，远比因流感住院的人占19.5%少了许多。

© 2020 AFP