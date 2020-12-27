新冠肺炎全球确诊逾8026万 超过175万人病故

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾27日晚间7时），全球至少175万8026人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少8026万4840例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5054 万8400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球26日通报新增6648人病殁、47万2408起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1488死）、俄罗斯（552死）与德国（356死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计33万1916人病故、1898万5938例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万795人丧生、746万5806例确诊）、印度（14万7266人丧生、1018万7850例确诊）、墨西哥（12万2026人丧生、137万7217例确诊）及义大利（7万1620人丧生、203万8759例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有165人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（122人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（120人）、义大利（118人）及北马其顿共和国（116人）。

从区域来看，欧洲累计54万7077死、2533万3427例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计49万6556死、1514 万424例确诊；美国和加拿大共计34万6636死、1952万82例确诊。

亚洲共计21万5680死、1370万93例确诊；中东地区共计8万8743死、389万2880例确诊；非洲共计6万2390死、264万7017例确诊；大洋洲共计944死、3万919例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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