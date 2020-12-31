新冠肺炎全球确诊逾8267万 超过180万人病故

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（法新社巴黎31日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间31日11时（台湾31日晚间7时），全球至少180万6072人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少8267万6050例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5191 万8900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球30日通报新增1万5599人病殁、67万9925起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3927死）、巴西（1194死）与墨西哥（1052死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计34万2414人病故、1974万5137例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万3875人丧生、761万9200例确诊）、印度（14万8738人丧生、1026万6674例确诊）、墨西哥（12万4897人丧生、141万3935例确诊）及义大利（7万3604人丧生、208万3689例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有168人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（128人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（123人）、义大利（122人）、北马其顿共和国（119人）。

从区域来看，欧洲累计56万8862死、2630万9例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计50万5089死、1546万5966例确诊；美国和加拿大共计35万7854死、2031万6207例确诊。

亚洲共计21万8751死、1386万2834例确诊；中东地区共计8万9766死、396万9128例确诊；非洲共计6万4805死、273万865例确诊；大洋洲共计945死、3万1041 例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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