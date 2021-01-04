新冠肺炎全球确诊逾8505万 超过184万人病故

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间4日11时（台湾4日晚间7时），全球至少184万3631人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少8505万1970例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有5431 万3600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球3日通报新增8007人病殁、57万9556起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1532死）、俄罗斯（482死）与英国（454死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计35万1590人病故、2063万9854例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（19万6018人丧生、773万3746例确诊）、印度（14万9649人丧生、1034万469例确诊）、墨西哥（12万7213人丧生、144万8755例确诊）及义大利（7万5332人丧生、215万5446例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有170人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（135人）、波士尼亚与赫塞哥维纳（126人）、义大利（125人）、北马其顿共和国（121人）。

从区域来看，欧洲累计58万4364死、2713万9667例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计51万1894死、1574 万5107例确诊；美国和加拿大共计36万7450死、2124万1168例确诊。

亚洲共计22万1176死、1401万9838例确诊；中东地区共计9万551死、404万2678例确诊；非洲共计6万7251 死、283万2338例确诊；大洋洲共计945死、3万1181例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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