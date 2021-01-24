新冠肺炎全球确诊逾9868万 超过212万人病故

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（法新社巴黎24合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间24日11时（台湾24日晚间7时），全球至少212万1070人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少9868万9590例确诊。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球23日通报新增1万4364人病殁、57万9278起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3519死）、墨西哥（1470死）与英国（1348死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计41万7441人病故、2499万5419例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（21万6445人丧生、881万6254例确诊）、印度（15万3339人丧生、1065万4533例确诊）、墨西哥（14万9084人丧生、175万2347例确诊）及英国（9万7329人丧生、361万7459例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有179人染疫丧命；接下来依序为捷克（144人）、英国（143人）及义大利（141人）。

从区域来看，欧洲累计69万6994死、3194万2422例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计57万1756死、1809 万5367例确诊；美国和加拿大共计43万6397死、2573万6870例确诊。

亚洲共计23万4959死、1490万2450例确诊；中东地区共计9万5351死、455万7372例确诊；非洲共计8万4668死、342万3056例确诊；大洋洲共计945死、3万1612例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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