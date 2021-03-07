新冠肺炎全球逾1亿1641万例确诊 258万多人病亡

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时7日11时（台湾7日晚间7时），全球至少258万8597人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少1亿1641万5200例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球6日通报新增8431人病殁、40万6668起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1752死）、巴西（1555死）与墨西哥（779死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计52万4362人病故、2895万2953例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（26万4325人丧生、1093万8836例确诊）、墨西哥（19万357人丧生、212万5866例确诊）、印度（15万7756人丧生、1121万799例确诊）及英国（12万4419人丧生、421万3343例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有203人染疫丧命；接下来依序为比利时（192人）、斯洛维尼亚（187人）、英国（183人）及蒙特内哥罗（169人）。

从区域来看，欧洲累计87万3514死、3857万868例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计69万6644死、2198 万365例确诊；美国和加拿大共计54万6570死、2983万6473例确诊。

亚洲共计25万9298死、1634万2065例确诊；中东地区共计10万6064死、569万2658例确诊；非洲共计10万5554死、396万23例确诊；大洋洲共计953死、3万2748例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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