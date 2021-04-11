新冠肺炎全球逾1亿3536万例确诊 逾292万多人病殁

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（法新社巴黎11日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日10时（台湾11日晚间6时），全球至少292万9563人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿3536万240例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球10日通报新增1万2860人病殁、70万3283起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（2616死）、墨西哥（2192死）与印度（839死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万1783人病故、3115万1493例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（35万1334人丧生、1344万5006例确诊）、墨西哥（20万9212人丧生、227万8420例确诊）、印度（16万9275人丧生、1335万8805 例确诊）及英国（12万7080人丧生、436万8045例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有260人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（240人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（222人）、蒙特内哥罗（217人）、保加利亚（206人）。

从区域来看，欧洲累计99万5904死、4623万9235例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计82万9491死、2615 万5031例确诊；美国和加拿大共计58万5064死、3220万2350例确诊。

亚洲共计28万4283死、1944万404例确诊；中东地区共计11万8368死、694万672例确诊；非洲共计11万5448死、434万2503例确诊；大洋洲共计1005死、4万53 例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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