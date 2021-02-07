新冠肺炎全球逾1亿575万例确诊 超过231万人病亡

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间7日11时（台湾7日晚间7时），全球至少231万234人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少1亿575万940例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6441万7600人被认为已康复。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球6日通报新增1万1728人病殁、42万7072起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（2862死）、墨西哥（1496死）与巴西（978死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计46万2181人病故、2691万8271例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（23万1012人丧生、949万7795例确诊）、墨西哥（16万5786人丧生、192万6080例确诊）、印度（15万4996人丧生、1082万6363例确诊）及英国（11万2092人丧生、392万9835例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有184人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（174人）、英国（165人）、捷克（161人）及义大利（151人）。

从区域来看，欧洲累计77万1213死、3447万7054例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计61万7064死、1951 万1180例确诊；美国和加拿大共计48万2867死、2771万8720例确诊。

亚洲共计24万4238死、1545万2849例确诊；中东地区共计9万9165死、489万9328例确诊；非洲共计9万4742死、366万24例确诊；大洋洲共计945死、3万1787例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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