新冠Delta株来势凶猛 武汉全市PCR筛检

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（法新社北京3日电） 武汉出现一年多来首例本土新冠确诊，当局今天表示全市居民都要PCR筛检。

湖北省疫情防控指挥部今天召开记者会，武汉市政府副秘书长李涛宣布，武汉市迅速启动全市居民全面PCR检测，要求在最快速度最短时间内完成。

湖北省武汉市经济技术开发区2日通报，有7名外地工人检测呈阳性反应，这是武汉去年6月宣布「清零」以来，首次出现本土案例。

湖北官员说，武汉面临严峻的防疫情势，由于武汉是全国重要交通枢纽，人员流动性大，根据疫情形势和防疫需要，为确保全市人民身体健康，决定启动全市全员PCR检测，消除隐患。

湖北省委书记、省疫情防控指挥部指挥长应勇2日主持防疫工作会议表示，湖北要迅速进入战时状态，启动各级疫情防控指挥机制，坚持外防输入、内防扩散。2日湖北才宣布全省要进入战时状态，全民疯抢物资。

在南京禄口国际机场人员感染Delta变异株的传播链已经扩散到20多个城市和十几个省份后，中国今天通报新增61例本土确诊。

包括北京在内的几座大城现正为数以百万计的居民PCR筛检，区隔住宅集群并下令与确诊者有密切接处史的人隔离。

邻近南京的扬州是最新一个对居民下达居家令的城市；扬州过去24小时大规模筛检后查出40例新增确诊。

© 2021 AFP