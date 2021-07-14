新加坡大型浮动式太阳能电场揭幕

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（法新社新加坡14日电） 新加坡一座大型浮动式太阳能电场今天正式揭幕，面积等同于45座足球场，生产的洁净能源有助减少相当7000辆汽车排放的温室废气。

胜科登格浮动式太阳能电场（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）覆盖星国西部登格蓄水池（Tengeh Reservoir）1/3的水面，生产的电力可供5座自来水厂使用，是全球规模最大的浮动太阳能电场之一。

新加坡是人均碳排量最高的亚洲国家之一，由于国土面积狭小，因此扩大使用再生能源成了一项挑战。

负责兴建这座电场的胜科工业与公用事业局（PUB）表示，这座新电场最高可生产高达60百万瓦电力，减少的碳排量相当于从路上移除7000辆汽车。

除了新开幕的这座电场，新加坡也在星马两国间的柔佛海峡及陆地上建造了多座太阳能电场，力求在2025 年前将太阳能发电量增至现在的4倍。

今年2月，星国政府公布「绿色计画」，具体内容包括种树、减少掩埋垃圾、开设更多充电站以鼓励民众使用电动车等。该国还承诺，将在本世纪下半叶「尽快」达到净零排放目标。

© 2021 AFP