新加坡拟允许21至35岁健康女性冻卵 挨批进步还不够

（法新社新加坡30日电） 新加坡28日公布「女性发展白皮书」，内容包括取消健康女性的冻卵禁令。倡议人士今天批评，相关政策虽有进步，但「走得还不够远」。

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数十年来，新加坡政府一直试图拉高生育率，但收效甚微。去年星国生育率为1.12人，而全球平均水准是2.3人。

根据这个社会风气保守国家的现行规定，当局仅允许有特殊医疗状况的女性冻卵，例如需进行癌症治疗者，不过要求放宽政策的呼声越来越高。

根据28日公布的115页厚「女性发展白皮书」，政府建议自明年开始允许21至35岁已婚及未婚女性基于非医疗因素冷冻卵子，但唯有合法夫妻可使用冷冻卵子生儿育女。

白皮书指出，当局「了解部分女性基于个人状况考量，渴望维持生育能力，比如在年轻时尚未找到伴侣，但希望婚后有机会怀孕的女性」。

政府还计画为想要冻卵的女性提供谘询服务等安全保障措施，以让她们了解相关手术的风险与限制。

对此，星国妇女权益组织妇女行动与研究协会（AWARE）的倡导与研究主管辛戈兰（Shailey Hingorani）表示欢迎，但称由于当局仍未取消年龄限制，这项举措的影响「相当有限」。

辛戈兰告诉法新社：「虽然年长女性怀孕会面临较高的并发症风险，但只要女性充分了解相关风险，要不要生孩子应该是她个人的选择。」

此外，新法仅允许合法夫妇使用冷冻卵子，但希望拥有后代的单身女性，以及同性恋或双性恋女性，仍旧无法冻卵。

辛戈兰说：「国家仍然坚持家庭核心只能有单一模式，这一点令人感到失望。」

© 2022 AFP