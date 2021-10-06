新加坡推出「巡逻机器人」 引发侵犯隐私疑虑

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（法新社新加坡6日电） 新加坡近期进行「巡逻机器人」测试，这款机器人会向路上出现「社会不良行为」的人发出警告，引发侵犯隐私的疑虑。

从大量闭路电视摄影机到配备脸部辨识技术的灯柱测试，新加坡监控国民的工具出现爆炸式成长。

长期以来，星国官员一直推动超高效率、科技驱动的「智慧型国家」愿景，但权益倡议人士表示，隐私权正被牺牲，对于自己的个人资料将如何被利用，人们几乎毫无控制权。

新加坡常因箝制公民自由受到外界批评。当地民众对严格控制已是习以为常，但对于侵入性的科技仍感到日益不安。

政府最新的监控装置是附有轮子的「Xavier机器人」，机器人身上配备7个镜头，可侦测「不良社会行为」，并向民众发出警告。

所谓「社会不良行为」包括在非吸菸区吸菸、乱停脚踏车，以及违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫社交距离规定等。

在最近一次巡逻中，一个Xavier机器人穿过住宅区，停在一群观看棋赛的老年人面前，并警告他们：「请保持1公尺的距离，每个团体请不要超过五人」，机器人头部的镜头同时对准他们。

在9月为期3周的试验中，2个机器人负责巡逻这个住宅区和1间购物中心。

一名34岁的研究助理说：「这让我想起『机器战警』（RoboCop）…这让人想到『机器人的反乌托邦世界』，这种概念让我有些犹豫。」

政府则为利用机器人的方式进行辩护，称在试验期间，机器人并没有被用以辨识或对违法者采取行动，使用机器人是为解决人口高龄化带来的劳动力短缺问题。

Xavier机器人政府研发单位人员表示，「劳动力正在减少」，并称机器人有助减少步行巡逻所需的警员数量。

这个拥有约550万人口的岛国目前拥有9万个警用摄影机，2030年这个数字将会翻倍。各地的灯柱也可能将安装脸部辨识系统，以协助警方寻找特定对象。

© 2021 AFP