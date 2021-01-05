新加坡政府坦承 警方可取用追踪接触者资料 引侵犯隐私疑虑

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（法新社新加坡5日电） 新加坡政府曾保证追踪接触者的程式「合力追踪」（TraceTogether）所搜集的资料，只会用来对抗疫情，但如今承认警方可取用这些资料，引发侵犯个人隐私的疑虑。

新加坡推出「合力追踪」计画，以追踪感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者及其密切接触者，不仅有手机应用程式可供下载，随后也研发可携式的追踪记录器。

由于隐私疑虑影响接受率，一开始使用人数成长缓慢，但在政府做出保证并规定进出商场等公共场所需安装软体或配戴追踪器后，将近8成民众参与此计画。

然而，一名高阶官员在国会承认，警方进行刑事调查时，可以「取得任何资料」，包括透过追踪接触者计画搜集到的资料。

外交部长维文（Vivian Balakrishan）稍后表示，据他所知，目前警方只能在一种情况下取用这些资料，那就是进行谋杀案调查时。

人权观察（Human Rights Watch）指控新加坡政府「侵犯隐私权」。新加坡政府常遭批评限制公民自由。

人权观察组织亚洲区副主任罗伯森（PhilRobertson）告诉法新社，坦承这件事「暴露了政府是如何偷偷利用疫情来加强监视并掌控人民」。

© 2021 AFP