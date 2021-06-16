新加坡海域发现2艘古沉船 内藏大量珍贵古物

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（法新社新加坡16日电） 考古学家今天表示，新加坡海域发现两艘数百年历史的古代沉船，里面有大量瓷器和其他古物，这项罕见发现将让世人更了解新加坡的海洋遗迹。

繁华岛国新加坡长期作为重要贸易枢纽，串起印度洋和南海之间的全球海运路线。

根据合作进行相关计画的新加坡国家文物局（National Heritage Board）与智库「尤索夫伊萨东南亚研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute），两艘沉船被发现的地点位于新加坡东部外海的白礁（Pedra Branca）附近。

2015年有潜水员意外发现瓷盘，随后找到了第1艘沉船，里头装有可能源自14世纪的中国瓷器。当时新加坡被称为淡马锡（Temasek）。

沉船内的一些物品与陆上考古遗址发现的古物类似，显示新加坡这片土地在1819年英国殖民者抵达前，就已是贸易中心。

考古人员针对第1艘沉船进行水下挖掘工作，促使第2艘沉船也被发现。它有可能是在印度建造的商船Shah Munchah，1976年从中国航向印度时不幸沉没。

新加坡国家文物局与尤索夫伊萨东南亚研究所说，第2艘沉船上发现的物品包括中国瓷器、玻璃和玛瑙制品，还有船锚和大炮。他们表示，18、19世纪英国东印度公司使用的商船上，经常装着这类大炮。

2015年发现的沉船是新加坡海域发现的第一个古船残骸。尤索夫伊萨东南亚研究所考古部门的访问学者佛勒克尔（Michael Flecker）表示，船上的中国元朝青花瓷数量，排名全球沉船纪录之最。

佛勒克尔说：「许多物件很稀有，其中一个被认为是独一无二。」

他并提到，第2艘沉船上大部分的中国货，原先最终目的地都是英国。

© 2021 AFP