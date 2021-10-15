新加坡独立媒体针砭时政 拒公开资金来源被撤照

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（法新社新加坡15日电） 一个针砭时政的新加坡新闻网站今天因为没有申报资金来源而被撤销执照，网站主编批判这是当局对独立媒体的「骚扰与恫吓」。

「网络公民」（The Online Citizen, TOC）不同于亲政府的主流媒体，时常批评政府，一直以来都是当局的眼中钉。

新加坡资通讯媒体发展局（Infocomm Media Development Authority, IMDA）上月暂停网络公民的执照，要求网站依规定公开资金来源。

资媒局表示，经过一再提醒和延长期限，网络公民仍「屡次拒绝遵守规范」，因此决定撤销网站的执照，立即生效。

当局表示，注册在案的网站若从事「线上推广，或讨论与新加坡有关的政治议题」，必须公开资金来源，以防范外国势力介入。

网络公民主编许渊臣（Terry Xu）表示，他拒绝揭露资金来源，因为这等同于公开网站订户的身分。

他告诉法新社：「我们不能只为了继续营运而背叛订户的信赖与隐私。」

他并形容当局的行动，是对新加坡「独立媒体的骚扰与恫吓」。新加坡当局时常遭人权团体指控扼杀媒体自由。

许渊臣和网站作者上个月在一起诽谤诉讼中败诉，被判处必须赔偿新加坡总理李显龙。

在无国界记者组织（Reporters Without Borders）公布的「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index）中，新加坡于180个国家和地区中排名第160。（译者：戴雅真/核稿：刘学源）

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