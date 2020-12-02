新加坡率先批准销售实验室人造鸡肉

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（法新社新加坡2日电） 新加坡监管机构已领先全球批准贩售实验室培养的鸡肉，消费者很快可以在餐馆首次尝鲜。

美国新创公司Eat Just今天说明，这种人造肉已获准出售，将用作鸡块原料。培养肉以动物细胞在生物反应器（bioreactors）培育而成。

Eat Just在声明中表示，这个消息象徵「全球食品产业的突破」，这个产业力图寻找能维护环境的肉类生产方式。

Eat Just公司表示，到2050年时，人们的肉类消费量将增加70%，而专家经常警告，生产肉类是驱使气候变迁的主要因素。

Eat Just共同创始人兼执行长泰特里克（JoshTetrick）表示：「我敢肯定，我们的培养肉首先获得批准后，新加坡和全球其他国家还有很多会跟进。」

泰特里克说：「2050年全球人口总数将攀升至97亿人，像我们这样的公司与农业界以及有远见的决策者合作，将有助满足人类对动物蛋白质日益增长的需求。」

这家公司表示，他们在容量1200公升的生物反应器中进行了20多次生产实验，并对培养肉的安全与品质进行检查，结果显示「培养」的产品符合食品标准。

新加坡食品局（Singapore Food Agency）在进行广泛的安全审查后，批准Eat Just的培养肉上市。

© 2020 AFP