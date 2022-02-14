新加坡航展明登场 航空业盼为后疫情带来转机

（法新社新加坡14日电） 亚洲最大的航空展盛会－新加坡航展本周登场。亚洲因严格防疫限制而使航空公司与相关产业受沉重打击，航空业界盼2022年能成为转折点。

广告 继续浏览后续

两年一度的新加坡航展15日开幕，为期4天的航展让数百家航空公司、飞机制造商与相关产业齐聚一堂，展出最新设备、网络并促成更多订单。

COVID-19疫情为航空业带来空前危机，后遗症也非一时半刻能走出，业界领袖关心亚太何时才能恢复正常的空中旅行。

目前美国与欧洲已纷纷撤销严格防疫限制，需求也已反弹，但亚洲似仍不见放宽迹象，许多国家地区仍禁止外籍观光客入境，强制隔离也依然执行，尽管澳洲、纽西兰与菲律宾正解除海外观光客入境禁令，让2022透露一丝曙光，但航空业界仍觉得复原之路漫长。

空中巴士（Airbus）亚太区执行长史坦利（Anand Stanley）在新加坡航展开幕前夕的一场论坛上说：「我们在北美与欧洲看到解除防疫限制后出现非常强劲的复苏，但亚洲仍走严格防疫，依然能看到隔离机制、国境关闭，这些若没解除，人员自由流通与带动需求就没法回复。」

统计数字凸显亚洲航空业复原缓慢。据亚太航空公司协会（AAPA）的资料，亚洲的空中交通去年搭载1670万旅客人次，只比2019年略增4.4%。

亚太尚待走出严格防疫，加上新加坡目前仍苦于和Omicron疫情搏斗，为期4天的本届新加坡航展可能只有600家厂商与会，少于2020年时的900家。

当局出于降低感染风险，航展与会者须每天接受筛检，同时不开放一般公众参观，空中飞行表演改采线上实况转播。但向波音、空巴、劳斯莱斯等重量级厂商这次都将与会，航展仍提供客户与厂商间一个能面谈生意的难得机会。

新加坡航空展（Singapore Airshow）将于15日至18日在樟宜展览中心（Changi Exhibition Centre）举行。据主办单位网站资讯，航空展除了有飞行特技表演，还有静态展示，展出多款民用机及美军F-35A战机等军机。

航展期间预计每天有飞行表演。在军机表演方面，印度空军将派出本土研制的「光辉」轻型战机单机表演；美军将由F-35B匿踪战机及B-52轰炸机动态飞行表演。地主国新加坡空军将以一架F-16C战机及2架AH-64D阿帕契攻击直升机表演飞行特技。

此外，空巴及波音将分别派出A350-1000、B777-9客机飞行表演。

© 2022 AFP