新加坡通过防外来干预法

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（法新社新加坡5日电） 新加坡国会昨晚通过旨在防止外国干预国内政治的「防止外来干预法」，反对者与维权人士批评，这是拿来打压异议人士的工具。

「防止外来干预法」昨晚经马拉松辩论到接近午夜才表决通过，往后当局可依据此法强制网路服务供应商与社群媒体平台提供用户资讯，阻挡内容，并移除用以散播敌意内容的应用程式。

主管当局也可将参与地方政治的组织与个人列为「具政治影响力者」，要求他们披露外国资金来源并接受其他「对应措施」规范，藉此降低海外干预风险。

违者若遭定罪，恐入狱服刑或遭到开罚。

法新社报导，维权人士表示，这是常被控箝制公民自由的新加坡最新推出的严刑峻法。

但新加坡内政部长尚穆根（K. Shanmugam）在对国会发表长篇演说时表示，新加坡对透过本地代理人从海外执行的「敌意讯息宣传」无招架之力。

他说：「网路为颠覆创造了强有力的新工具。」

他所属的执政人民行动党（People's Action Party）运用国会多数，让法案获得75票赞成通过，另有11名议员投下反对票，2人弃权。

人权观察组织亚洲区副主任罗伯森（Phil Robertson）表示，新加坡把外来影响力当成「鬼怪，用以合理化他们对反对派政治人物、公民社会活跃人士与独立媒体的进一步迫害」，新加坡的国际声誉将因此「遭受最重大的打击」。

© 2021 AFP