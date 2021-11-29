新加坡马来西亚相互放宽旅禁 打过疫苗者免隔离

（法新社新加坡29日电） 新加坡与马来西亚在暌违近两年后，今天终于放宽两国间旅行限制，允许部分已接种COVID-19疫苗的人士入境免隔离。

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在疫情爆发前，每天约有30万人从马来西亚通勤至邻近的新加坡，从事大众运输和电子制造等各领域工作。

但大多数旅行在去年3月嘎然而止，导致许多通勤族与在新加坡的马来西亚人被困在新加坡，因为他们必须留在这里继续工作。

从今天开始，已接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的新加坡和马来西亚公民，或持有永久居留身分和工作许可证者，不用接受隔离即可跨越两国间长约一公里的堤道。

依此计画，将从新加坡搭乘首班巴士回到马来西亚的尤妮丝（Eunice Teoh）告诉法新社：「我很高兴，终于能在两年后回去探视我的家人。」

从事金融业、28岁的尤妮丝预计前往彭亨州（Pahang）。她说：「我确实有点紧张，因为这是第一批。我不确定会发生什么事。」

根据初步规画，两国约3000人能透过特殊巴士服务跨越边境，但必须接受筛检。

官员表示，初步阶段针对的是已有一段时间无法见到家人的劳工，之后会扩大至其他族群。

此外，航空旅行限制也在今天松绑，已接种疫苗的人可往返两国主要机场，而不用接受隔离。

在松绑限制前，星马公民和其他部分人士仍可在两国之间移动，但必须在入境时隔离。

依据全球标准，新加坡疫情不算严重，马来西亚近几个月则面临一波Delta变异株引发的严重疫情。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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