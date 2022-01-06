新华社拍片嘲讽西方情报界 英情治首长罕见回应

（法新社伦敦6日电） 中国官媒新华社近日发布一部谐仿虚构英国情报英雄007的短片，对西方情治界日益针对北京可能威胁大肆嘲讽。英国秘密情报局局长摩尔今天罕见回应，说感谢中媒「免费打广告」。

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英国正为了北京对待新疆维吾尔少数民族的方式，以及北京对前英国殖民地香港逐渐采取威权主义统治，而和中国起冲突。

摩尔（Richard Moore）先前曾表示，适应中国的崛起，是又称军情六处（MI6）的英国秘密情报局（SIS）「唯一最优先要务」。他还就中国可能带来的「债务陷阱、资料曝光与易受政治胁迫」等问题提出警告。

就在摩尔提高北京在军情六处任务清单上的地位后，新华社4日在推特（Twitter）和官网等平台释出一部搞笑短片，宣称挖到英国和美国情报员「秘密会议」的「外流影片」。

这部英语短片的标题，刻意模仿好莱坞最新一部007电影「007：生死交战」（No Time to Die），改为「没时间笑死」（No Time to Die Laughing）。片中由一对华人男女演员，分别饰演虚构的英国情报探员庞德（James Pond）和「黑寡妇」（Black Window）；庞德的代号则由007改为0.07。

这支短片片长4分半钟，充满罐头笑声（背景笑声）。片中两位穿着体面的探员进入一座城堡，开始讨论一份他们原本以为是有关中国刺探情报技巧的文件，结果发现文件其实讲的是美国刺探情报。

于是片中的庞德痛批，「中国的债务陷阱和资料陷阱都是虚构的」，只是为了替英国情报界争取更多资金的「可悲」藉口。

这位庞德其后在与一名显然是美国中央情报局（CIA）探员的通话中，得知自己的手机已遭到美国监听。而他正因被警告有「后门」疑虑，而没买一支中国科技业巨擘华为的手机产品，才使用美国中情局赠送的新手机。

此时，啜饮香槟的庞德说道：「当美国人的敌人很危险，但当美国人的朋友会要命。」

针对这部短片，摩尔今天在推特发文写道：「谢谢您的关心（以及意外的免费广告！）」他并附上自己2021年11月一场演说的连结，他在演说中表示，中国寻求「利用」英国社会「开放的本质」，并「在全球各地扭曲舆论和政治决策」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP